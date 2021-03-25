Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации Фото: материалы пресс-служб

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Войска национальной гвардии остаются одним из гарантов безопасности наших граждан и стабильности в обществе.

Вы с честью выполняете важнейшие задачи: боретесь с незаконным оборотом оружия, защищаете правопорядок в ходе массовых мероприятий, даете отпор преступности и терроризму не только в Тульской области, но и за ее пределами.

Эта непростая служба требует особой выдержки, твердости характера и самообладания. Все эти качества в полной мере присущи личному составу Управления Росгвардии по Тульской области.

Благодарю вас за профессионализм, мужество и верность долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в службе!