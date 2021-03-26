Для жителей Тульской области, сделавших прививку от коронавируса, введены послабления Фото: Алексей ФОКИН

Так, в Тульской области снят запрет на проведение массовых деловых мероприятий, но при условии, что в них принимают участие исключительно люди, имеющие сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.

Также граждане с документом, подтверждающим прививку, не будут учитываться при соблюдении правила по 50-процентному заполнению зала на спортивных, культурных и зрелищных мероприятиях, что весьма актуально накануне празднования Дня культуры и Дня театра.

Вместе с тем, в регионе продолжает действовать масочный режим. Запрещено проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.