Отменен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Власти Тульской области отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.

Действие льготных проездных и скидок на проезд для этой категории граждан возобновлено. При этом людям старшего возраста рекомендовано воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей, минимизировать контакты и по возможности оставаться дома.

Вместе с тем, работодателям рекомендуется обеспечить перевод на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет. Напомним, что ранее этой категории предписывалось находиться на больничном.