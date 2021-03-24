Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев отчитались о работе за 2020 год Фото: материалы пресс-служб

Депутаты рассмотрели более 30 вопросов повестки дня. В их числе – ежегодные отчеты Главы Тулы Ольги Слюсаревой и главы администрации города Дмитрия Миляева о работе за 2020 год.

Бюджет

Представляя коллегам отчет за минувший год, Ольга Слюсарева отметила, что за отчетный период проведено 12 заседаний Тульской городской Думы, принято более 300 решений. В их числе – бюджет на ближайшие три года. По доходам на 2021 год он утвержден в сумме 17,2 млрд рублей, по расходам –18,3 млрд рублей.

– Как и последние несколько лет, главный финансовый документ имеет социальную направленность. Более 57 % расходов приходится на финансирование социальной сферы. На жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику направлено порядка 28 %. Также в бюджете предусмотрены средства на выполнение обязательств, предусмотренных майскими Указами Президента, на выполнение программ в рамках нацпроектов, – подчеркнула Ольга Слюсарева.

Как прозвучало в отчете Ольги Слюсаревой, одним из приоритетных направлений в работе городских властей является создание комфортных условий для жизни. Фото: материалы пресс-служб

Дмитрий Миляев добавил, что 2020-й выдался непростым.

– Из-за кризисных явлений, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, наш бюджет выполнен от первоначально утвержденного плана на 94%. Недополучено более 587 млн рублей налоговых и неналоговых доходов, и для сбалансированности и недопущения кассового разрыва на эту сумму мы сократили расходы. При этом не затронули расходы на социальные нужды и нацпроекты, - отметил глава городской администрации.

Комфортная жизнь

Как прозвучало в отчете Ольги Слюсаревой, одним из приоритетных направлений в работе городских властей является создание комфортных условий для жизни. В 2021 году продолжится выполнение приоритетных программ «Формирование современной городской среды», и «Народный бюджет». Их логическим продолжением стал новый проект «Наш город», стартовавший в 2020 году.

– Это совместная инициатива депутатов Тульской городской Думы и администрации города. В рамках проекта предполагается благоустройство придомовых территорий, ремонт улично-дорожной сети, обустройство детских площадок. Перечень объектов составлен по обращениям жителей и в него вошло более двухсот заявок, – отметила Ольга Слюсарева. Еще одним важным условием комфортного проживания населения является модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства города. С 2019 года по инициативе Губернатора региона Алексея Дюмина в Туле реализуют мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции магистральных водоводов. Так, в отчетном периоде в полном объеме выполнены запланированные работы по перекладке и реконструкции Медвенско-Осетровского, Обидимо-Упкинского и Маслово-Песоченского водозаборов. Общая протяженность составила почти 19 км. На 2021 год запланированы реконструкция и капитальный ремонт еще 6 км магистральных водоводов.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что особое внимание администрация города уделяет развитию инженерной инфраструктуры сельских поселений Большой Тулы:

– В п. Ленинский установлена блочная модульная станция обезжелезивания, которая позволила улучшить качество водоснабжения примерно для 2,5 тысяч жителей поселка. Отремонтированы свыше 2 км локальных сетей водоснабжения, введена в эксплуатацию водонапорная насосная станция на ул. Рязанской. Начаты и в текущем году будут завершены работы по строительству централизованной канализации в пос. Косая Гора (Прогресс). Сейчас строятся 2 станции обезжелезивания в с. Алешня и п. Плеханово, на 2022-й год запланирована реконструкция системы водоснабжения в п. Ленинский. Перед нами стоит задача – сделать жизнь туляков более качественной.

Дороги

Обеспечение нормативного состояния дорог и безопасности на них – задача государственного уровня, - не раз подчеркивал глава городской администрации Дмитрий Миляев. И в Туле ее планомерно решают. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выполнен комплексный ремонт 10 участков автомобильных дорог на сумму свыше 600 млн рублей.

В 2021 году реализация нацпроекта продолжится. Запланирован ремонт 2-х крупных транспортных артерий города: ул. Металлургов и Октябрьской. Общая стоимость комплексных работ на данных участках - более 400 млн рублей.

Администрация города сформировала план работ, в соответствии с которым продолжают восстанавливать работоспособность объектов ливневой канализации. В 2020 году прочищено более 12 км сетей, отремонтировано больше 400 смотровых и дождеприемных колодцев. Кроме этого проведены мероприятия по восстановлению работоспособности ливневой канализации на 6 объектах, и работы продолжатся.

- В 2020 году актуализирована разработанная ранее проектная документация по реконструкции Демидовского моста и трамвайного пути от ул. Октябрьской до Пролетарской, выполнены проектные работы по реконструкции Баташевского моста через р. Тулица. Строительно-монтажные работы по этим объектам планируется провести в 2021-2023 годах, в том числе при поддержке федерального и регионального бюджетов. Завершается и проектирование реконструкции Московского путепровода,- пояснил Дмитрий Миляев.

Для оптимизации транспортных потоков, разгрузки центральной части города в городе построены две новые автостанции: «Северная» на улице Октябрьская в районе д. № 299 и «Восточная» на улице Оборонная, д. № 83. Глава администрации отметил, что планируется строительство новых объектов транспортной инфраструктуры и развязок. Все объекты принимались комиссионно. В состав приемочных комиссий входили старшие по домам, жители, сотрудники администрации, представители подрядчика и «Городской службы единого заказчика». Депутаты также активно участвовали в мониторинге хода работ и приемке объектов.

Социальная политика

В Туле благодаря реализации нацпроекта «Демография» решена проблема очередности в дошкольные учреждения среди детей от 3-х до 7-ми лет. Основная задача на год текущий - ликвидировать очередность в сады среди детей до 3 лет. Для достижения поставленной цели в 2020 году в областной столице введены в эксплуатацию 2 детских сада на 195 мест в п. Северный и мкр. Времена года -2. В 2021 году запланировано сдать еще три детских сада в мкр. Северная Мыза на 240 мест, в мкр. 1-й Юго-Восточный на 200 мест и на Красноармейском проспекте, д. 16 на 120 мест. Также в этом году приступят к строительству детского сада на 75 мест на пр-те Ленина, д. 58.

Дмитрий Миляев отметил, что вопросы строительства социальных объектов находятся на особом контроле городской администрации.

– Востребованность новых школ и детских садов в областной столице высока. Все объекты должны быть сданы в срок. Это наша главная задача, – добавил сити-менеджер. В ходе реализации национального проекта «Образование» в текущем году планируют завершить капитальный ремонт здания вечерней школы и начать проектирование и строительство 2-х школ на общее количество 1200 мест.

Поддержка предпринимателей

Год назад весь мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции. Из-за введенных ограничений многие отрасли экономики понесли убытки. Чтобы помочь предпринимателям, арендующим помещения в торговых центрах и в наибольшей степени пострадавших в результате пандемии, в июле и ноябре 2020 года депутаты приняли решения, направленные на поддержку бизнеса.

– Установление льгот по налогу на имущество физических лиц позволило стимулировать собственников торговых центров на снижение или освобождение от уплаты арендной платы предпринимателей, пострадавших в условиях пандемии. Льгота по налогу на имущество физических лиц в виде уменьшения суммы налога предусмотрена в случаях: освобождения арендаторов от уплаты арендной платы или понижения ежемесячной арендной платы, а также принятия решения об отказе до 31 декабря 2020 года от повышения ее размера, – отметила Ольга Слюсарева.

Благодаря всем предпринятым мерам была оказана помощь предпринимательскому сообществу на более чем 370 млн рублей.

Подводя итоги

В завершение отчета Глава Тулы поблагодарила депутатов Тульской городской Думы за конструктивное сотрудничество. Ольга Слюсарева подчеркнула, что, несмотря на ограничения из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, в 2020 году депутатским корпусом проделана большая работа и достигнуты серьезные положительные результаты.

– Впереди у нас много задач. Убеждена, что при поддержке Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, правительства Тульской области и Тульской областной Думы в командной работе с администрацией города Тулы нам удастся решить основные социально-экономические вопросы, – подытожила Ольга Слюсарева.

- Считаю необходимым не сбавлять темпа, продолжать взаимодействовать. Только совместными усилиями администрации города, депутатов и активных общественных деятелей мы сможем добиться решения стоящих перед нами задач и сделать жизнь туляков комфортнее, - подчеркнул Дмитрий Миляев.

Отчет мэра и главы администрации города Тулы депутаты приняли единогласно.

Отчет мэра и главы администрации города Тулы депутаты приняли единогласно. Фото: материалы пресс-служб

Есть мнение

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Виктор Дзюба

– Отчеты содержательные. Мы все видим положительные изменения, которые происходят в городе-герое Туле. И руководители города, и депутатский корпус не оставляют без внимания ни один вопрос, это действительно характеризует командную работу Думы и администрации. То, что коллеги единогласно поддержали отчеты, говорит о высокой оценке деятельности руководителей города в минувшем году, – считает Виктор Дзюба. – Тульская городская Дума, независимо от возраста депутатов, самая молодая и самая близкая к населению. У депутата есть возможность познакомиться с каждым жителем, знать каждую проблему. Самое главное – не обещать того, что ты не сможешь сделать. Как говорил Лев Толстой: «Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и чужим».

Хочу пожелать депутатскому корпусу и администрации города Тулы успешной работы на благо туляков.