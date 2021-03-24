Вопреки аномалии: лечение ДЦП

Детский церебральный паралич –это широкое понятие, которое охватывает несколько различных симптомокомплексов, имеющих схожие проявления и причины возникновения:

• развиваются в перинатальном периоде (во время или после родов);

• связаны с органическим повреждением структур головного и/или спинного мозга;

• чаще всего характеризуются нарушениями произвольной мышечной и двигательной активности, но также могут страдать координация движений, зрение, слух, речь и психика;

• являются хроническими и непрогрессирующими;

• не передаются по наследству, не являются заразными;

• поддаются реабилитации, которая позволяет значительно улучшить качество жизни больного человека и социализировать его в большей или меньшей степени.

Мы не сможем вылечить ДЦП, так как это поражение центральной нервной системы, случившееся в поздний период беременности, во время родов или в послеродовый период; поражение, вследствие которого появляется повышенный тонус в нижних конечностях.

Факторы риска и причины ДЦП

Течение беременности

Момент родов (ранние роды)

Инфекции матери во время беременности.

По статистике, от 40 до 50 % всех детей с ДЦП были рождены преждевременно. Недоношенные малыши особенно уязвимы, так как рождаются с недоразвитыми органами и системами, что повышает риск повреждения мозга от гипоксии (кислородное голодание). Нельзя не отметить, что все факторы риска не являются абсолютными и большую часть из них можно предотвратить или минимизировать их вредное влияние на здоровье ребенка.

Спастическая диплегия

Этот диагноз, как правило, устанавливается к 1 году жизни. Есть тяжелые формы, которые видно сразу при рождении, более легкие формы могут проявиться через 2-3 месяца после рождения. Причин много – диагноз один. Спастическая диплегия – наиболее распространенная форма, по общей статистике – 40-80 % случаев. Наблюдается поражение отделов мозга, ответственных за двигательную активность конечностей, что приводит к полной или частичной парализации ног (в большей степени) и рук.

При ДЦП у детей до трех лет мышцы еще не повреждены.

После в мышцах появляются мышечные контрактуры или рубцовые измененные участки, которые образуются из-за высокого тонуса в конечностях. И происходит дисбаланс между ростом кости и растяжимостью мышцы. Мышца становится грубой, малорастяжимой, появляются так называемые патологические установки. Дети поднимаются на пальчики, происходит перекрест нижних конечностей, могут не сгибаться коленные суставы. Соответственно, чем старше ребенок, тем проблема становится более ярко выраженной.

Лечение

Поэтому после трех лет подав-ляющему большинству детей с ДЦП требуется оперативное вмешательство. Необходимо убрать контрактуры и дать свободу мышцам, чтобы ребенок мог учиться правильно двигаться. До трех лет таких детей лечат неврологи.

Лечение ДЦП у детей является пожизненным многомерным процессом. Да и вообще, именно понятие «лечение» здесь не является самым подходящим, так как заболевание не поддается полному излечению, прогноз полностью зависит от формы. Инвалиды с ДЦП во многих случаях способны к нормальной жизни в социуме.

И на первый план здесь выходит лечебная физкультура. Ребенка нужно научить правильно двигаться. Все остальные виды лечебных воздействий (физиолечение, массаж, водные процедуры) – это все вспомогательные элементы. При соблюдении всех условий реабилитации у пациентов с нетяжелыми формами можно добиться походки здорового человека. Если заниматься ЛФК постоянно, будет замечательный результат. Сама операция по методу Ульзибата может делаться не единожды, коррекция нужна до 15-16 лет. В среднем она проводится 3-4 раза, пока ребенок растет. Если дети занимаются, то и тонус в мышцах становится меньше. ДЦП не прогрессирующее заболевание.

Операция длится 10-15 минут сразу на нескольких группах мышц одномоментно, выполняется под наркозом. Операция малоинвазивная, выполняется специальным скальпелем через прокол в коже, травматичность минимальная. Рассекается рубцовая измененная часть мышцы. После этого мышца начинает активно растягиваться. Послеоперационный период также комфортный. В течение нескольких дней место прокола просто обрабатывается зеленкой. Со следующего дня можно сидеть и ползать на коленях. Через 2 недели можно вставать, а через 1,5-2 месяца начинают заниматься реабилитацией в полном объеме.

Чем раньше будет начато лечение ДЦП у детей и реабилитация, тем успешнее будет этот процесс, тем максимальнее можно развить доступные для конкретного ребенка двигательные навыки.

Ежегодно в России регистрируется до 6 000 новых случаев ДЦП.

Общее количество больных в возрасте до 18 лет достигает 250 000 человек.*

Причины:

развитие медицинских технологий, позволяющих выхаживать глубоко недоношенных маловесных детей;

критерии живорождения (срок беременности – от 22 недель, масса тела – 500 и более граммов, длина тела – 25 и более сантиметров).

Вопреки аномалии: лечение ДЦП

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