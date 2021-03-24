Коронавирус в Тульской области, последние данные на 24 марта: 94 человека выздоровели за минувшие сутки от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

Так, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 95 человек, а в целом с начала пандемии от коронавирусной инфекции в Тульской области пострадали 35603 человека.

С марта же месяца прошлого года в Тульском регионе от коронавируса излечились 33019 человек.

Суточная смертность составила 7 человек, как и накануне, а в целом с начала пандемии — 1481 житель региона.