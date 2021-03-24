Карантин как предмет вдохновения для тульского художника Фото: Игорь КОПЫТОВ

В экспозицию в Доме Белявского вошли работы Армена Аганесова, созданные им в 2020-2021 годах – с начала самоизоляции минувшей весной и до весны наступившей. Часть рисунков из экспозиции прямо отсылает к реалиям замкнутого существования семьи художника в одном из дачных поселков Тульской области.

Карантин как предмет вдохновения для тульского художника Фото: Игорь КОПЫТОВ

Но, как подчеркивает сам автор, выставка – совсем не о пандемии, масках, коллективном страхе или карантинном вакууме. Самоизоляция стала для него только поводом пересмотреть и переоценить сделанное им, создать что-то принципиально новое. На этом фоне особым образом раскрывается мотив автономии, заявленный в названии выставки. Речь идет об автономном существовании художника в любой период его биографии – творческие люди всегда живут иначе, например, вне шаблонов фотографии.

Карантин как предмет вдохновения для тульского художника Фото: Игорь КОПЫТОВ

Если посмотреть на работы художника Армена Аганесова, можно подумать, что их автор находится в состоянии глубокого отчаяния. Все дело в цвете. Точнее практически его отсутствии. Однако дело в том, что автор этих работ – график.

Карантин как предмет вдохновения для тульского художника Фото: Игорь КОПЫТОВ

По сути, выставка, открывшаяся в Тульском историко-архитектурном музее, - приглашение в автономную реальность, на внутреннюю территорию Армена Аганесова, где действуют смежные с нашими законы восприятия действительности.

Карантин как предмет вдохновения для тульского художника Фото: Игорь КОПЫТОВ

Всего в экспозиции представлено порядка 20 работ. Увидеть их посетители смогут до 16 мая.