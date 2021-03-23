Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Анастасия Аврамова
Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"
Сегодня о себе расскажет Анастасия Аврамова, капитан полиции:
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Анастасия Аврамова
- Служить в органах мечтала лет с пяти, помогать детям. Даже не раздумывая, после получения высшего юридического образования в 2009 году, начала свою деятельность в инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Донскому.
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Анастасия Аврамова
Помимо службы, занимаюсь воспитанием двух замечательных дочек - шестилетней Есении и трехлетней Алисы. Замужем.
Среди моих хобби и увлечений - детская психология, йога и плавание. В планах даже получить второе высшее образование по психологии. А вообще по жизни люблю нестандартные решения и общение.
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Анастасия Аврамова
Проголосовать за участниц можно тут.