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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 11:36

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 23 марта: 97 выздоровевших за сутки

В целом, все три показателя на этот раз идут на снижение
Игорь КОПЫТОВ
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Коронавирус в Тульской области, последние данные на 23 марта: 97 выздоровевших за сутки

Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом, накануне заразившихся было больше — 101 человек.

Излечились от инфекции 97 жителей региона, а сутками ранее это число составляло 99 человек.

Жизни еще семи человек унес COVID-19, а накануне этот показатель составил 10 жителей Тульской области.

Всего же в регионе с начала пандемии заболели 35508 человек, излечились 32925 и умерли 1474.

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