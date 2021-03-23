Получить или продлить инвалидность (категорию «ребёнок-инвалид») в период распространения коронавирусной инфекции Фото: материалы пресс-служб

Порядок установления инвалидности один и тот же независимо от физиологических показателей гражданина (проблемы слуха, зрения и т.п.) (Постановление Правительства РФ от 16 октября 2020 г. № 1697 «О Временном порядке признания лица инвалидом». Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2021 г. № 92 «О внесении изменения во Временный порядок признания лица инвалидом»).

Установлено, что медико-социальная экспертиза (МСЭ) проводится заочно в целях предотвращения распространения коронавируса. В случае обжалования гражданином результатов МСЭ в городе или районе МСЭ может проводиться в главном бюро медико-социальной экспертизы или Федеральном бюро медико-социальной экспертизы в очном порядке.

Медицинская организация может сформировать направление на МСЭ без проведения дополнительных обследований: для граждан, имеющих заболевания и нарушения функций организма, предусмотренные приложением к Правилам признания лица инвалидом (утв. Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95), и для граждан, направляемых на МСЭ с целью разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации, если ранее в течение года до дня формирования направления были проведены обследования, подтверждающие такие заболевания или нарушения функций организма. Решения об установлении инвалидности впервые и о разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида принимаются федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы на основании сведений о состоянии здоровья гражданина, содержащихся в направлении на МСЭ.

Справка о продлении или установлении инвалидности и ИПРА направляются в адрес граждан заказным почтовым отправлением.

ИПРА с 1 января 2021 г. формируется в форме электронного документа. При подаче заявления о проведении МСЭ через Портал госуслуг ИПРА направляется в личный кабинет на портале. По вашему желанию ИПРА может быть предоставлена на бумажном носителе или направлена заказным почтовым отправлением. В случае направления справки или ИПРА по почте должны быть соблюдены требования законодательства о персональных данных (абз. 4, 5, 7 п. 10 Порядка, утв. Приказом Минтруда России от 13 июня 2017 г. № 486н; п. 119, 122 Административного регламента).

Сведения о продлении или установлении инвалидности предоставляются бюро медико-социальной экспертизы в Пенсионный фонд РФ, который принимает решение о назначении пенсионных выплат.

Выписка из ИПРА направляется в региональное отделение Фонда социального страхования РФ, которое рассматривает вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации в соответствии с рекомендациями ИПРА.

С вопросами по временному порядку признания лица инвалидом без личного присутствия можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (4872) 21-43-32.