После ДТП в центре Тулы пострадавший оказался лежащим прямо на дороге Фото: Алексей ФОКИН

Накануне вечером, 23 марта, на повороте с улицы Советской на проспект Ленина со стороны Пролетарского округа, напротив ТЦ «Гостиный двор», произошло ДТП.

По предварительной информации, 26-летний водитель «Peugeot», не имевший прав прав и, предположительно, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил попутное столкновение с автомобилем «Honda Accord», под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал виновник аварии, который и оказался выпавшим из своего автомобиля на проезжую часть. Там он и пролежал до прибытия правоохранителей и скорой помощи.

Он получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен. При этом на него был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.