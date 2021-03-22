99 жителей Тульской области выздоровели за минувшие сутки от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

Так, по данным на 22 марта, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболел 101 человек, а в целом с начала пандемии от коронавирусной инфекции в Тульской области пострадали 35409 человек.

С марта же месяца в Тульском регионе от коронавируса излечились 32828 человек. Однако, если рассматривать ситуацию на более длительном промежутке времени, то совершенно очевидно, что в последнее время число выздоровевших практически сравнялось с числом заболевших. По оценкам экспертов, это свидетельствует о том, что пандемия пошла на спад.

Суточная смертность составила 10 человек, а в целом с начала пандемии — 1467 жителей региона.