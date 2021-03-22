Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Екатерина Туркова

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021"

Сегодня о себе расскажет Екатерина Туркова, старший инспектор отделения по вопросам миграции МО МВД России «Плавский», капитан полиции:

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Екатерина Туркова

- Родилась я в городе Плавске Тульской области. В 1993 году пошла в первый класс Горбачевской средней школы. В 2004-м была зачислена на очное отделение в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский университет Министерства внутренних дел РФ» на факультет юриспруденции. По окончанию вуза, в 2006 году, была откомандирована для прохождении службы в должности следователя СО Центрального РУВД Тульской области.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Екатерина Туркова

В 2007 году поступила на заочное отделение в университет уже на юридический факультет, который окончила в 2011 году с присвоением квалификации «Юрист» по специальности «Юриспруденция».

С 2008 года по 2016 год проходила службу в ТП УФМС России по Тульской области в Плавском районе в должности инспектора. С 2016 года по настоящее время работаю в отделении по вопросам миграции МО МВД России «Плавский», в должности старшего инспектора.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Екатерина Туркова

В свободное время читаю книги, летом катаюсь на велосипеде, зимой на коньках. Люблю вязать и вышивать. Все свое свободное время уделяю сыну - мы с ним часто ходим по музеям, бываем в цирке и так далее.

Проголосовать за участниц можно тут.