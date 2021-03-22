Тульскому региональному филиалу страховой компании «Согласие» – 22 года!

Тульский региональный филиал «Согласия» основан 22 марта 1999 года.

Много лет филиал является безоговорочным лидером региона по имущественному страхованию, страхованию автотранспорта и грузов, опережая конкурентов более, чем на 40%*.

В этом году Тульскому региональному филиалу страховой компании «Согласие» исполняется 22 года.

По общему сбору страховых премий (включая страхование жизни) филиал занимает в Тульской области второе место*, обеспечивая надежной страховой защитой крупнейшие предприятия региона, более тысячи предприятий среднего и малого бизнеса, около 40 тысяч физических лиц.

Филиал неоднократно признавался победителем престижных федеральных и региональных конкурсов и бизнес-премий: «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ», «100 лучших товаров России», «Менеджер года», «Тульский бизнес», «Тульский бренд», региональных этапов Национальной премии ТПП РФ «Золотой Меркурий» («Лучшее предприятие-экспортер в сфере услуг» Тульской области).

В течение шести лет филиал за счет собственных средств обеспечивает страховой защитой Тульский Кремль. Инвестиции в страховую защиту Кремля составили более 1,5 млн руб. Кроме того, в 2021 году за счет собственных и привлеченных благотворительных средств обеспечена страховая защита волонтеров Тульской области.

В 2020 году директору Тульского регионального филиала СК «Согласие» Александру Скворцову присвоено звание «Заслуженный экономист РФ». Вручил награду Губернатор Алексей Дюмин.

Тульский региональный филиал страховой компании «Согласие» награжден губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым «за большой вклад в реализацию общественно значимых социальных проектов и участие в благотворительной деятельности». Филиал помогает Тульскому областному дому ребенка №1, центрам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Тульскому центру детской психоневрологии, отделению Союза женщин России, Тульскому городскому союзу ветеранов Афганистана «Братство», приютам для бездомных животных и многим другим. Филиал неоднократно выступал генеральным партнером любимых многими туляками фестивалей «Тульские крылья», «Автострада», «Тульское небо», гастролей Театра-студии под руководством Олега Табакова, многочисленных детских праздников.

30 сотрудников филиала отмечены почетными грамотами и благодарностями Губернатора А. Г. Дюмина, правительства Тульской области и областной Думы, глав администрации и муниципального образования город Тула, Тульской торгово-промышленной палаты. Основатель и бессменный директор филиала Александр Скворцов награжден медалью «Трудовая доблесть III степени». В феврале 2020 года указом президента РФ ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

По итогам 2020 года cборы страховых премий Тульского регионального филиала «Согласия» превысили 791,5 млн. рублей, выплаты – 301,9 млн рублей.

* по статистическим данным ЦБ РФ за 2020 год (www.insur-info.ru/statistics).