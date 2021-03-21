Дети глазами художников: в Туле новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ

В экспозиции выставки из фондов Тульского музея изобразительных искусств представлено более 50 предметов живописи и скульптуры Х1Х-ХХ веков.

Дети глазами художников: в Туле новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ

В экспозиции представлены картины малоизвестных русских художников XIX века и наших современников, одним из ярчайших представителей которых является наш земляк Федор Демин.

Дети глазами художников: в Туле новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ

Большинство авторов, представленных на выставке «Такие разные детские лица» работали в реализме - направлении, ставящем целью правдивое воспроизведение действительности в ее типичных чертах. И действительно, знакомясь с выставкой, посетитель проникается атмосферой того времени, получает представление не только о лицах, но жизни и быте детей конца XIX -начала XX веков.

Дети глазами художников: в Туле новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ

Дети глазами художников: в Туле новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ