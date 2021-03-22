В Туле прошел легкоатлетический забег в честь воссоединения с Крымом Фото: материалы пресс-служб

Легкоатлетический забег «Мы вместе Крым», посвященеый 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел на территории Тульского кремля.

В соревнованиях приняли участие 600 человек из 12 регионов. Самому юному участнику было всего 5 лет, а самому возрастному – 76. Дети бежали 300 и 600 метров, а взрослые порядка 2,5 километров.

Каждый ребенок, принявший участие, получил сладкой подарок. Взрослым вручили памятные медали. Победители же получили сертификаты на поездку в Крым.