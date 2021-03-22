Коронавирус в Тульской области: за минувшие сутки, по данным на 21 марта, инфекция унесла жизни еще 9 человек Фото: Алексей ФОКИН

Сутками ранее, 20 марта, было зарегистрировано 9 смертельных исходов. Вместе с тем, немного ранее показатель смертности был даже ниже – 7-8 случаев. При этом, ни уровень заболеваемости, ни уровень благополучных исходов никак не влияет на смертность от коронавируса в регионе.

Всего в Тульской области с начала пандемии от коронавируса умерли 1457 житель, 32729 человек излечились и 35308 - заболели.