96 жителей Тульской области по данным на 21 марта выздоровели за минувшие сутки от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

Сутками ранее, 20 марта, поборовших инфекцию было 95 - на 1 человека больше. Однако, если рассматривать ситуацию на более длительном промежутке времени, то совершенно очевидно, что в последнее время число выздоровевших превалирует над числом заболевших. По оценкам экспертов, это свидетельствует о том, что пандемия пошла на спад.

С марта месяца в Тульском регионе от коронавируса излечились 32729 человек.

При этом за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 98 человек, а в целом - 35308 человек.