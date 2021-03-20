У туляков остались считанные дни, чтобы посетить юбилейную, десятую выставку местных художников, посвященную весне Фото: Игорь КОПЫТОВ

В экспозиции представлено более 80 произведений живописи, графики, скульптуры, посвященных теме весны. Основным жанром является натюрморт. Современные тульские художники стремятся сохранять и развивать традиции классического натюрморта, привнося в изображения цветов свой неповторимый авторский стиль.

У туляков остались считанные дни, чтобы посетить юбилейную, десятую выставку местных художников, посвященную весне Фото: Игорь КОПЫТОВ

Помимо основного жанра, в экспозиции представлены также пейзажи, портреты и беспредметные композиции. Отдельное место занимают работы мастеров Филимоновской и Тульской городской игрушки.

У туляков остались считанные дни, чтобы посетить юбилейную, десятую выставку местных художников, посвященную весне Фото: Игорь КОПЫТОВ

Вход, кстати, свободный.

У туляков остались считанные дни, чтобы посетить юбилейную, десятую выставку местных художников, посвященную весне Фото: Игорь КОПЫТОВ