В первый день второго месяца весны стартует первый этап приемной кампании по зачислению детей в школы Фото: Алексей ФОКИН

Кампания, как обычно, пройдет в два этапа.

На первом начнется прием заявлений от граждан, чьи дети проживают на закрепленной образовательной организацией территории, от родителей, чьи дети уже посещают близлежащие дошкольные образовательные организации центров образования и школ с дошкольными группами, а также от родителей детей, чьи братья-сестры уже обучаются в данных школах.

Второй этап начнется 6 июля, и он адресован детям, не проживающим на закрепленной территории.

Узнать подробности по подаче заявления можно на региональном портале государственных услуг и по тел. 52-98-02.

Кстати, образовательные организации обязаны на своих сайтах размещать информацию о количестве свободных мест в первых классах и графики приема специалистов по зачислению.