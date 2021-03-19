Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Эльвира Ширяева

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021". Сегодня о себе расскажет Эльвира Ширяева

- Мне 28 лет. Родилась я и выросла в городе Саратов. Там же, в 2014 году, окончила Саратовскую государственную юридическую академию.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Эльвира Ширяева

Служу в следственном отделе ОМВД России по городу Новомосковску, в группе по расследованию преступлений в сфере ИТТ.

Свою жизнь посвящаю работе и воспитанию дочки. А свободное время увлекаюсь юридической наукой, чтением художественной литературы, спортом и катанием на коньках.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Эльвира Ширяева

Проголосовать за участниц можно тут.