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Общество19 марта 2021 17:50

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Эльвира Ширяева

В честь Международного женского дня «Комсомольская правда» - Тула» совместно с УМВД России по Тульской области запустила конкурс среди сотрудниц органов внутренних дел региона
Игорь КОПЫТОВ
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Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Эльвира Ширяева

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021". Сегодня о себе расскажет Эльвира Ширяева

- Мне 28 лет. Родилась я и выросла в городе Саратов. Там же, в 2014 году, окончила Саратовскую государственную юридическую академию.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Эльвира Ширяева

Служу в следственном отделе ОМВД России по городу Новомосковску, в группе по расследованию преступлений в сфере ИТТ.

Свою жизнь посвящаю работе и воспитанию дочки. А свободное время увлекаюсь юридической наукой, чтением художественной литературы, спортом и катанием на коньках.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Эльвира Ширяева

Проголосовать за участниц можно тут.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Эльвира Ширяева

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