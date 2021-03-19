Обнаруженные в Туле мертвыми в машине женщины с ребенком отравились угарным газом Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что накануне вечером, 18 марта, на улице Болдина в Туле в салоне автомобиля «Додж Караван», припаркованном около медцентра «Вирмед», были обнаружены мертвыми две женщины 1988 и 1985 годов рождения, а также 6-месячный ребенок. Все трое — жители Московской области.

По последним данным Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, возбудившего уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), причиной смерти стало отравление угарным газом. По предварительной версии, источником стала неисправность выхлопной системы двигателя — во время нахождения на стоянке газ проник в плотной закрытый салон.

Расследование уголовного дела продолжается, все подробности происшествия выясняются.