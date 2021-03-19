В Туле проходят выборы депутатов Тульской городской школьной Думы. Фото: материалы пресс-служб

Избирательный участок, расположенный в ЦО №25, посетили советник председателя избирательной комиссии Тульской области Дмитрий Самочкин, представители Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества г.Тулы, члены Молодежной избирательной комиссии, которые оказывали помощь школьникам в организации выборов.

Выборы в орган ученического самоуправления проходят один раз в два года, в него входят школьники старше 14 лет – по одному от каждого образовательного учреждения Тулы. Новый состав станет седьмым.

Принципы школьных выборов, как и взрослых: они проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В начале года Тульской городской школьной Думой (ТГШД) VI созыва была утверждена Тульская городская школьная избирательная комиссия, которая осуществляет общую координацию выборного процесса. Комиссией был разработан пакет документов, которые были направлены во все центры образования города: Положение о ТГШД, Положение о выборах в ТГШД, формы протоколов заседаний избиркомов, формы согласия школьников на участие в выборах, формы протокола решений избиркома) для использования в работе.

Школьную комиссию ЦО №25 возглавила десятиклассница Евгения Данилина

– В составе школьной избирательной комиссии 7 человек, также на участке присутствует 4 наблюдателя и 2 человека из пресс-центра. Участок открылся в 8.00. Голосование идет активно. Голосуют и ученики, и учителя. Подведение итогов начнется после закрытия участков в 15.00, – рассказывает старшеклассница.

В ЦО№25 три кандидата, все они ученицы 8 класса. Дню голосования предшествовала активная агитационная работа. Конкурентки отстаивали свои предвыборные программы в ходе дебатов.

По словам заместителя председателя Молодежной избирательной комиссии Тульской области Виктории Мухиной, юные избиратели голосуют, как на самом участке, так и онлайн.

– Дистанционное голосование – нововведение этого года. Проголосовать онлайн можно с помощью специального программного обеспечения, размещенного на интернет-платформе электронной системы голосования Polys, – сказала Виктория Мухина.

Советник председателя облизбиркома Дмитрий Самочкин отметил высокий уровень подготовки школьной комиссии и активность избирателей-школьников.

– Пройдет немного времени – сегодняшние школьники переступят порог совершеннолетия. И тогда смогут принять участие в настоящих выборах. Надеюсь, что они будут такими же активными избирателями, как и сегодня, на выборах депутатов Тульской городской школьной Думы, – сказал он.