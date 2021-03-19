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Коронавирус Covid-1919 марта 2021 11:43

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 19 марта 2021: за сутки скончалось 8 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 19 марта 2021 года
Елена Иргиз
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За сутки скончались 8 человек с коронавирусом

Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба региона, в Тульской области за последние сутки коронавирусом заболел 101 человек. С начала пандемии заразившихся этим вирусом в области насчитывается уже 35 113 случаев.

Вместе с этим 100 человек победили заболевание - у них тесты показали отрицательный результат. Всего переболевших COVID-19 в Тульской области насчитывается 32 538 жителей.

К сожалению, за последние сутки 8 человек скончались от осложнений. Они были жителями разного возраста из Тулы и других городов и районов региона. Всего за год от коронавируса умерло 1439 туляков.

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