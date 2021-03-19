Погибшие в машине на улице Болдина в Туле оказались жительницами соседнего региона Фото: материалы пресс-служб

Накануне вечером, 18 марта, на улице Болдина в Туле в салоне автомобиля «Додж Караван», припаркованном около медцентра «Вирмед», были обнаружены мертвыми две женщины 1988 и 1985 годов рождения, а также 6-месячный ребенок.

По предварительной версии, все трое — жители Московской области - могли отравиться выхлопными газами, выделившимися в результате неправильной работы двигателя автомобиля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двух и более лиц.