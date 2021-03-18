В центре Тулы в припаркованном автомобиле обнаружены тела двух женщин и ребенка

В центре Тулы у продуктового магазина в припаркованном автомобиле обнаружены тела двух женщин и ребенка Фото: материалы пресс-служб

По сообщению СКР по Тульской области, возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как стало известно, в четверг вечером тела трех человек были обнаружены в автомобиле, припаркованном в Привокзальном районе города Тулы неподалеку от продуктового магазина.

Опросы очевидцев, проводимые следователями, а также судебно-медицинская экспертиза помогут установить обстоятельства произошедшего.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа во главе с руководителем следственного управления Усовым, руководителем отдела криминалистики следственного управления Лозицким, руководителем и следователем следственного отдела по Привокзальному району города Тулы.