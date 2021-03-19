Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Ирина Шалда

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Ирина Шалда, оперуполномоченный одела организации взаимодействия с органами государственной власти субъекта РФ, профилактической деятельности и административной практики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Ирина Шалда

- Службу в правоохранительных органах я прохожу с 2014 года. У меня три высших образования, одно из которых - магистр юриспруденции.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Ирина Шалда

Замужем, воспитываю сына. Свободное от работы время посвящаю спорту, а именно боксу, катанию на коньках. Вместе с семьей стараюсь посещать все домашние матчи тульского «Арсенала».

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Ирина Шалда

Люблю читать, причем, книги абсолютно разных жанров. Любимые цветы - лилии. А еще обожаю животных.

Проголосовать за участниц можно тут.