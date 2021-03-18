Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Ирина Соловьева

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Ирина Соловьева, юрист:

- Родилась я 28 сентября 1975 года. Успешно закончила школу. Тогда и выбрала свой жизненный путь – юриспруденцию. Высшее образование получила уже проходя службу в МОМВД России «Суворовский», в должности юриста.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Ирина Соловьева

На мой взгляд, основная цель юриста - сохранение закона и правопорядка. Эта наука, которая постигается на протяжении всей жизни. Усидчивость, напористость, умение убеждать - вот эти качества и присуще мне.

Я воспитываю двух замечательных девочек. Дочери гордятся, что мама - полицейский. Увлекаюсь в свободное от работы время спортом, катаюсь на лыжах, вяжу, вкусно готовлю. Службу в полиции считаю престижной.

Проголосовать за участниц можно тут.