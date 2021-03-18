К юбилею музея-усадьбы «Ясная Поляна» в Тульской области откроется выставка «100 лет сохранения и развития» Фото: Алексей ФОКИН

10 июня, в главный день празднования юбилея главным событием дня станет открытие выставки «100 лет сохранения и развития». Это большой всепогодный уличный проект, цель которого – отразить вековую историю музея в лицах, событиях и фактах. Он охватит практически всю территорию музея-усадьбы. Также состоятся гашение марки к юбилею музея и закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям музейщиков.

В целом, в рамках празднования будет проведено более 100 мероприятий - это фестивали и конкурсы, научно-издательские и музейно-выставочные проекты и многое другое. С учетом ограничений они пройдут как в офлайн, так и онлайн-режиме.

Самым значимым среди них будет V Международный театральный Фестиваль «Толстой». В музее-усадьбе с 24 по 27 июня пройдут спектакли ведущих театров из разных уголков России.

15-16 мая в регионе пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс «Песни Родины Л.Н. Толстого». В нем планируют принять участие творческие коллективы со всей Центральной России.

Театралов ожидают две премьеры – спектакль «Филиппок» от театра кукол и «Сказки Софьи Андреевны Толстой» академического театра драмы. Будет реализован и тематический кинопроект - «КинематоГРАФ». Показы фильмов по произведениям писателя пройдут по всей области.

9 сентября, в день рождения Льва Толстого, в Ясной Поляне запланировано открытие Международного шахматного турнира.