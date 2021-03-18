Летние каникулы тульских школьников сокращать не будут Фото: Алексей ФОКИН

Учащиеся будут отдыхать традиционно все три летних месяца. Однако сам график каникул в середине учебного процесса в разных школах может отличаться.

Дело в том, что в этом году региональная система образования не уходила в полном объеме на дистанционное обучение. В большинстве школ из-за текущей санитарной ситуации не было необходимости введения дополнительных ограничений или каникул. Осенью школьники отгуляли две недели каникул (12 дней). К зимним праздничным днях прибавили всего 4 дня каникул. Поэтому большинство школ отгуляли на данный момент 16 дней каникул из 30 положенных. Именно поэтому в большинстве школ региона объявлены двухнедельные весенние каникулы. Но есть и такие средние образовательные учреждения, что принимали решение о введении у себя дополнительных каникул, поэтому у них весенние каникулы — короче.

Таким образом, на продолжительности летних каникул все перерывы на отдых в середине учебного года никак не скажутся.