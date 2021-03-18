Коронавирус в Тульской области: последние данные на утро 18 марта Фото: Алексей ФОКИН

Так, за сутки в регионе зафиксировано 104 случая заражения. При этом побороли инфекцию 101 человек, из жизни ушли 11 жителей Тульской области.

Если сравнивать с сутками ранее, то заболевших было 102, выздоровление стабильно держится на одном уровне, а смертей зарегистрировано 10.

В целом, с начала пандемии в Тульской области зафиксировано 35012 случаев заболевания, 32438 человек выздоровели, 1431 житель региона умер.