Тульский «Арсенал» уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:2 Фото: материалы пресс-служб

Футбольные болельщики в соцсетях отмечают, что гости на поле выглядели довольно вяло, встречается даже формулировка: «такое ощущение, что команда собралась только вчера». Вместе с тем «Арсенал» продержался большую часть первого тайма. Но второй гол в наши ворота в самом начале второй половины встречи окончательно развеял надежды на возможную хотя бы ничью. Хотя, уже при счете 0:2 начали создавать более-менее острые моменты, которые, увы, результативностью не порадовали.

Подводя итоги матча, главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов высказал сомнения в справедливости засчитанного второго гола, но и не отрицал, что соперник старался действовать на контратаках, а оружейникам приходилось где-то рисковать и пытаться вернуться в игру. «Надо было более агрессивно пойти на эти передачи», - резюмировал он.