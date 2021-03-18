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Общество18 марта 2021 9:08

В Туле начата доследственная проверка по факту гибели женщины на пожаре

Дело касается пожара, произошедшего накануне, 17 марта на Косой Горе
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле начата доследственная проверка по факту гибели женщины на пожаре

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что накануне произошел пожар в доме, расположенном на улице Генерала Горшкова на Косой Горе в Туле. После тушения пожара было обнаружено тело женщины, 1931 года рождения.

Следственным управлением СК России по Тульской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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