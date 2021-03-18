В Туле начата доследственная проверка по факту гибели женщины на пожаре
Фото: Алексей ФОКИН
Напомним, что накануне произошел пожар в доме, расположенном на улице Генерала Горшкова на Косой Горе в Туле. После тушения пожара было обнаружено тело женщины, 1931 года рождения.
Следственным управлением СК России по Тульской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.