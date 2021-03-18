Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Юлия Трацевская
Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".
Сегодня о себе расскажет Юлия Трацевская, инспектор Управлении Госавтоинспекции по Тульской области:
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Юлия Трацевская
- Родилась я в первый день нового 1990 года. Я общительный, дружелюбный, позитивный и отзывчивый человек. Люблю готовить, читать и путешествовать.
У меня прекрасные родители, любящий муж и двое детей - девятилетний Юрий и шестилетняя Виктория.
Службу в Управлении Госавтоинспекции по Тульской области инспектором группы по пропаганде несу с 2018 года.
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Юлия Трацевская
Проголосовать за участниц можно тут.