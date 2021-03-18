Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Юлия Трацевская

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Юлия Трацевская, инспектор Управлении Госавтоинспекции по Тульской области:

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Юлия Трацевская

- Родилась я в первый день нового 1990 года. Я общительный, дружелюбный, позитивный и отзывчивый человек. Люблю готовить, читать и путешествовать.

У меня прекрасные родители, любящий муж и двое детей - девятилетний Юрий и шестилетняя Виктория.

Службу в Управлении Госавтоинспекции по Тульской области инспектором группы по пропаганде несу с 2018 года.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Юлия Трацевская

Проголосовать за участниц можно тут.