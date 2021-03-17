Как в школах Тульской области в этом году пройдут выпускные балы Фото: Алексей ФОКИН

Поскольку на данный момент система образования Тульской области действует в штатном режиме, а учреждения не переходят на дистанционное обучение целиком - возникающие проблемы решаются точечно при превышении порога заболеваемости в конкретном образовательном учреждении, в классе или группе в детском саду — то отменять выпускные балы не планируется.

Проводить их будут со всеми эпидемиологическими ограничениями. Исходя из действующего запрета на проведение массовых мероприятий, ожидать грандиозных выпускных в этом году не стоит. А вот провести мероприятия у себя в классах, соблюдая все установленные санитарные нормы – никто не помешает. В любом случае, школам будет предписано не допускать посетителей в здание.