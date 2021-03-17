Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова
Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".
Сегодня о себе расскажет Вероника Гурьянова, полицейский-кинолог 3-го отделения ОВ ППСП МОМВД России «Алексинский»:
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова
- Сейчас я старший сержант, в органах внутренних дел работаю с 2016 года. Поскольку мое любимое увлечение – воспитание собачек и щенков, я и подалась в кинологи. Так что, получается, сочетаю работу и хобби.
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова
А еще я веду активный образ жизни: посещаю бассейн, спортивный зал, катаюсь на коньках и сноуборде. Но вместе с тем мне нравится посвящать время книгам, в последнее время по душе Эрнст Теодор Амадей Гофман, а именно сборник его сочинений. Одно из заветных желаний – иметь крепкую и самую-самую счастливую семью.
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова
Цитата с которой я шагаю по жизни: кем бы ты ни был – будь лучше!
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова
Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова