Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет Вероника Гурьянова, полицейский-кинолог 3-го отделения ОВ ППСП МОМВД России «Алексинский»:

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова

- Сейчас я старший сержант, в органах внутренних дел работаю с 2016 года. Поскольку мое любимое увлечение – воспитание собачек и щенков, я и подалась в кинологи. Так что, получается, сочетаю работу и хобби.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова

А еще я веду активный образ жизни: посещаю бассейн, спортивный зал, катаюсь на коньках и сноуборде. Но вместе с тем мне нравится посвящать время книгам, в последнее время по душе Эрнст Теодор Амадей Гофман, а именно сборник его сочинений. Одно из заветных желаний – иметь крепкую и самую-самую счастливую семью.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова

Цитата с которой я шагаю по жизни: кем бы ты ни был – будь лучше!

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе рассказывает Вероника Гурьянова