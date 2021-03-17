В Тульской области стартует выдвижение участников предварительного голосования

В регионе стартует выдвижение участников предварительного голосования. Фото: материалы пресс-служб

Заседание прошло в среду, 17 марта. Помимо представителей «Единой России», в региональный оргкомитет вошли беспартийные жители области, лидеры общественного мнения, активисты общественных организаций. Среди них – представители Общественной палаты Тульской области, «Молодой Гвардии», «Опоры России», команды сторонников партии, ее волонтерского корпуса. Это люди, выступившие партнерами «Единой России» в организации благотворительных акций в период пандемии, проявляющие гражданскую активность, сотрудничающие по реализации партийных проектов.

На первом заседании члены оргкомитета под председательством секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева утвердили место и время приема документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидатов. Заявочная кампания будет проходить в помещении регионального исполкома партии по адресу: улица Первомайская, 24 в рабочие дни с 11 до 16 часов (перерыв на обед с 13 до 13 часов 48 минут).

Кроме этого, было предложено на территории Тульской области проводить предварительное голосование в двух форматах: в онлайн – на обновленном сайте pg.er.ru и в оффлайн – в помещениях участковых счетных комиссий. Эта инициатива в соответствии с положением о предварительном голосовании будет реализована после согласования с федеральным оргкомитетом.

– Для людей старшего поколения, особенно в небольших населенных пунктах очное голосование с бюллетенями и урнами – наиболее привычный, удобный и понятный способ выражения гражданской позиции, и мы должны обеспечить им такую возможность, – подчеркнул Николай Воробьев, обращаясь к членам оргкомитета.

Подводя итоги заседания, Николай Юрьевич также отметил:

– В сентябре этого года в нашем регионе пройдут выборы губернатора области и депутатов Государственной Думы. Предстоит пройти большой путь, первый этап которого стартует сегодня – выдвижение кандидатов, которые будут представлять нашу партию на выборах во вновь формируемый главный законодательный орган страны. Значимость предстоящих выборов, безусловно, повышает общественный интерес к предварительному голосованию «Единой России», и наша задача – провести эту процедуру без нарушений, прозрачно и легитимно, с высоким уровнем организации всех этапов.