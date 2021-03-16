«Клиника года-2021»: голосование в разгаре! Фото: Алексей ФОКИН

Нынешний проект о пациентах врачах и медицине в Туле — юбилейный — проводится в регионе уже в пятый раз. Пятый год подряд в нем принимают участие в различных номинациях не только, без преувеличения, лучшие лечебно-профилактические учреждения региона, но и настоящие профессионалы своего дела — медицинские работники.

«Клиника года» оповещает туляков об изменениях в сфере здравоохранения, доносит до них наиболее актуальную информацию о возможностях врачей и современных методов лечения. Проект - это не просто навигация по частным и государственным клиникам, это возможность, воспользоваться качественными услугами, предложениями и скидками, получить рекомендации и полезные советы врачей-экспертов, узнать о новых медицинских технологиях, которые помогут тулякам сохранить и приумножить здоровье и красоту! И все это — на страницах газеты «Комсомольская правда» - Тула» и на сайте tula.kp.ru.

Голосуем всенародно

Также конкурс позволяет узнать о том, какие клиники и врачи пользуются доверием у самих пациентов, оценить качество оказываемых услуг путем народного голосования, потому что у «Клиники года» - сразу два жюри.

Первое – экспертный совет, в который вошли представители врачебного сообщества, общественные деятели.

Второе – народное, членом которого может стать любой житель Тульской области. Сделать это можно тремя способами: заполнить анкету, размещенную на страницах «Комсомольская правда» – Тула» и отправить ее по указанному в ней адресу почтой, отнести лично в киоски «Пресса». Также есть возможность воспользоваться анкетами, которые можно взять в регистратуре лечебных учреждений. Ну, и наконец, проголосовать на сайте «Комсомолки» tula.kp.ru в специальном разделе «Клиника года».

Выбираем по номинациям

С каждым годом число участников проекта «Клиника года» расширяется, а сами туляки принимают в нем все более и более активное участие.

В нынешнем году в 17 номинациях соревнуются АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®», ООО «ПрофиДент», ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника», ГУЗ «Городская больница № 13», ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула», ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1», ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер», «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА», «ФСК Клиник», АО «Институт клинической реабилитологии», Тульский центр диагностики и лечения, ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер», санаторий «Строитель», санаторий (курорт) «Краинка», ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева», Клиника эстетической медицины Елены Черных, «Клиника Красоты», Клиника врачебной косметологии Комаровой В.Н.

Голосование продлится с февраля по июнь. Промежуточные итоги будут публиковаться каждую неделю на страницах газеты, а окончательные - подведены накануне Дня медицинского работника.

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