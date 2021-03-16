Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе расскажет Влада Шахова
Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".
Сегодня о себе расскажет Влада Шахова, капитан полиции.
- Прохожу службу в управлении по вопросам миграции УМВД России по Тульской области с 2012 года. Начала службу в ТП УФМС России по Тульской области в Воловском районе.
Имею два высших образования по направлению «иностранные языки» и «экономика», в настоящее время прохожу обучение в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя по направлению «Юриспруденция».
Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".
Являюсь призёром Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии 2019».
Награждена нагрудным знаком «За отличную службу в МВД России II степени». Неоднократно выезжала в служебные командировки.
В свободное от работы время люблю путешествовать на автомобиле, закончила курсы экстремального вождения».
Проголосовать за Владу Шахову можно здесь.
Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.