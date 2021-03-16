Стало известно, кто будет судить матч тульского «Арсенала» против «Ахмата» из Грозного Фото: соцсети

Встречу в рамкем Лапочкинвм из Санкт-Петербурга. 38-летний представитель династии футбольных арбитров последний раз судил матч оружейников в октябре 2020 года с «Уралом». Тогда игра закончилась со счетом 1:0 в пользу туляков.

К слову, за всю свою историю тульский «Арсенал» встречался с грозненцами 16 раз. Разрыв в забитых мячах никогда не превышал трех. Самая первая игра этих двух команд состоялась аж в апреле 1969 года.

Напомним, нынешний матч с «Ахматом» начнется в 20:00.