Современная русская каллиграфия и леттеринг: в Туле открылась новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ

Специалисты подчеркивают, что каллиграфия и леттеринг — разные вещи. В первом случае — это ровный, стройный, выверенный почерк, как с открыток. А во втором — это когда рисуется каждая буква отдельно. При этом буквы могут выглядеть как угодно: большие, маленькие, пузатые, узенькие. Каждое направление по-своему интересно.

Современная русская каллиграфия и леттеринг: в Туле открылась новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ

Новая экспозиция в Доме Крафта объединяет работы мастеров, которые обращаются в своем творчестве к традиционным русским почеркам: уставу, полууставу, вязи и скорописи. Архаичные, казалось бы, формы старой кириллицы в руках современных каллиграфов оживают, преображаются и получают новые смыслы.

Современная русская каллиграфия и леттеринг: в Туле открылась новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ

Цель выставки - показать самобытную рукописную традицию и красоту форм русского письма широкой аудитории, а также возможность работы с такими шрифтами уже современными дизайнерами. Для экспозиции были отобраны работы, в которых органично переплетались историчность и новаторство — в нее не попали как прямые копии исторических русских почерков, так и излишне формальные работы, в которых за модульностью и геометричностью теряется оригинальная пластика кириллицы.

Современная русская каллиграфия и леттеринг: в Туле открылась новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ

В экспозиции можно увидеть работы более чем 30 мастеров из России, Германии, Украины, Эстонии, Америки.

Современная русская каллиграфия и леттеринг: в Туле открылась новая выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ