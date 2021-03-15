Туляков приглашают отметить воссоединение с Крымом легкоатлетическим забегом Фото: Алексей ФОКИН

18 марта 2014 года произошло знаменательное событие: по итогам общенародного референдума был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Старт праздничным мероприятиям в этом году будет дан 16 марта. С этого дня стартуют бесплатные кинопоказы в кинотеатрах Тульской области. Среди показываемых картин - «Крым», «Битва за Севастополь» и другие. Трансляции также будут проходить и в социальных сетях.

18 марта на площади Победы пройдет акция «Севастопольский вальс». В этот же день в небо поднимутся аэростаты с флагами Крыма и России.

С 18 марта по 18 апреля в ТЦ «Гостиный двор» будет организована фотовыставка «Крым», куда войдут снимки туляков с отдыха, фото участников экспедиций.

20 марта празднование «Крымской весны» завершится легкоатлетическим забегом, который пройдет в центре города. Основная дистанция составит 2558 метров — именно столько дней пройдет на тот момент с даты воссоединения России и Крыма.