«Клиника года – 2021»: выбираем лучших вместе! Фото: материалы пресс-служб

Нынешний конкурс – юбилейный – проводится в регионе уже в пятый раз. Пятый год подряд в нем принимают участие в различных номинациях не только лучшие лечебно-профилактические учреждения региона, но и настоящие профессионалы своего дела – медицинские работники. Сфера здравоохранения претерпевает в последнее время серьезные преобразования, держа устойчивый курс на развитие и совершенствование, и главную роль в решении поставленных задач по повышению уровня оказания медицинской помощи населения играют местные клиники – как государственные, так и частные. Ведь именно благодаря их специалистам туляки успешно становятся более здоровыми. А значит, только сами пациенты могут беспристрастно оценить имеющиеся проблемы, заострить на них внимание заинтересованных лиц, выразить свое отношение к положительным тенденциям здравоохранения региона.

Каким образом высказать свое мнение? Конечно, через наш конкурс «Клиника года»! Федеральный проект «Клиника года» стартовал в 2014 году. За это время были собраны мнения жителей десятков российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова, Уфы и многих других. Тула не осталась в стороне. И вот уже пятый год подряд работа местных учреждений здравоохранения и их медицинского персонала освещается в газете «Комсомольская правда» - Тула» и на сайте tula.kp.ru.

Данный проект оповещает туляков об изменениях, проходящих в сфере здравоохранения, доносит до них наиболее актуальную информацию о возможностях врачей и современных методах лечения. «Клиника года» - это не просто навигация по клиникам, это в первую очередь возможность воспользоваться качественными услугами, предложениями и скидками, а также получить советы и рекомендации врачей-экспертов, которые помогут тулякам сохранить и приумножить здоровье и красоту!

Проект «Клиника года» позволяет узнать о новейших методах и технологиях лечения различных заболеваний, какие клиники и врачи пользуются доверием у своих пациентов, оценить качество оказываемых услуг путем народного голосования.

Старт дан!

1. Голосование в конкурсе «Клиника года-2021» пройдет с 12 марта по 10 июня.

2. Весь ход проекта будет освещаться на страницах еженедельника «Комсомольская правда» - Тула» по средам и в разделе «Клиника года».

3. Любой житель Тульской области может высказать слова благодарности конкретному врачу или коллективу больницы в специальном разделе «Спасибо, доктор!» на сайте «Комсомольская правда» - Тула».

4. У читателей нашего издания есть уникальная возможность напрямую задать вопрос или проконсультироваться по телефону у специалистов во время проведения прямых линий и онлайн-конференций, проходящих в пресс-центре «КП». Следите за анонсами на страницах газеты и на сайте!

5. В рамках конкурса оценивать и выбирать лучших будут два жюри. Первое — экспертный совет, в который вошли представители медицинского вуза, главврачи клиник, представители врачебного сообщества. Второе — народное, членом которого может стать любой туляк.

Главное: заполнить анкету, размещенную на страницах «Комсомольская правда» - Тула» и газеты «Центр71», отправить ее по указанному адресу или отнести в киоски «Пресса».

Также можно воспользоваться анкетами, которые можно взять в регистратуре лечебных учреждений, или проголосовать и на сайте tula.kp.ru в специальном разделе «Клиника года».

6. Итоги будут подведены накануне Дня медицинского работника.

Состав экспертного совета жюри-2021:

- Юрий Иванович Цкипури, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, Почетный гражданин города-героя Тулы, депутат Тульской областной Думы;

- Валентина Николаевна Сороцкая, врач-ревматолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России;

- Ирина Витальевна Рублевская, главный врач «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д. Я Ваныкина», кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории;

- Представители Министерства здравоохранения Тульской области.

Спонсорами конкурса в 2021 году выступили: «SPAR Аптека», «Центр здорового зрения» «Любимая аптека», «Аквамед».

* Лучшие клиники, врачи и медицинские учреждения г. Тулы в проекте «Клиника года - 2021» по мнению читателей "КП-Тула" и результатам народного голосования населения Тульской области.