Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: о себе расскажет Яна Елистратова

Яна Елистратова, младший лейтенант полиции

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Сегодня о себе расскажет, Яна Елистратова, младший лейтенант полиции.

- 23 года. Закончила «Всероссийский государственный университет юстиции». В органах внутренних дел работаю с 2017 года. С детства хотела работать в полиции.

Знакомьтесь, леди тульская полиция - 2021: участницы рассказывают о себе

Помимо работы увлекаюсь фотоискусством. Я считаю, что снимки могут зафиксировать человеческие эмоции, отобразить личность, создать образ. Физическую форму поддерживаю в спортзале, занимаюсь фитнесом. Очень люблю путешествовать по России. Веду активный образ жизни.

Представляем участниц конкурса "Леди тульская полиция-2021".

Я считаю, что красота заключается в любви. Только любя своих близких, жизнь и мир, можно видеть красоту во всем.

Проголосовать за Яну Елистратову можно здесь.

В органах внутренних дел работаю с 2017 года. С детства хотела работать в полиции.

Напомним, традиционный фотоконкурс с участием сотрудниц органов внутренних дел Тульской области проходит в пятый раз.