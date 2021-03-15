Туляки повеселились на Масленицу в ремесленном дворе «Добродей» Фото: материалы пресс-служб

Туляки и гости города смогли насладиться традиционными русскими забавами, поучаствовать в играх и квестах, принять участие в мастер-классах и отведать чай из жарового самовара и блины.

Туляки повеселились на Масленицу в ремесленном дворе «Добродей» Фото: материалы пресс-служб

В этот день прошла увлекательная квест-игра для взрослых и детей, соревнуясь в беге в мешках, метании метел, стрельбе из огромной рогатки по импровизированным мишеням. А самые эрудированные сошлись в словесном поединке «Скоморох VS».

Туляки повеселились на Масленицу в ремесленном дворе «Добродей» Фото: материалы пресс-служб

В ремесленных слободах «Добродея», таких как кузнечная, текстильная, плотницкая, а также на пряничной веранде прошли мастер-классы по художественной обработке металла, изготовлению текстильной куклы, росписи филимоновской игрушки, розжигу жарового самовара. Одним из самых зрелищных событий праздника стало шоу силачей «Кузнечное троеборье», где участники соревновались в армрестлинге, сгибании металлического прута, гиревом спорте. А еще посетители смогли увидеть мастер-шоу «Раскаленное солнце» и принять участие в конкурсе «Косоплет», знакомившем с традициями ткачества и плетения.

Туляки повеселились на Масленицу в ремесленном дворе «Добродей» Фото: материалы пресс-служб

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы, прошедшее сразу на трех площадках «Добродея».