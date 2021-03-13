В Туле открылся первый в России совместный салон связи МТС и Xiaomi

Салон преобразился. Стильная двойная вывеска брендов-партнёров на входе, а внутри покупателя ждет полная линейка сервисов и продуктов МТС и разнообразнейшая продукция международной компании Xiaomi. Что это значит? А значит, что теперь жители Тульской области, кроме покупки смартфонов и подключения к сетям МТС, может протестировать, оценить практичность и приобрести сервисы и устройства для «умного» дома. В салоне представлена продукция Xiaomi - телевизоры, смартфоны, бытовая техника, аксессуары. В магазине предусмотрена зона сервисного обслуживания, где владельцы гаджетов китайского бренда могут воспользоваться гарантийным ремонтом.

13 апреля в торговом центре «Демидовский» прошла торжественная церемония открытия первого кобрендингового салона

Кроме того, в салоне, как обычно, можно будет получить все операторские услуги и приобрести продукты экосистемы МТС - купить мобильный гаджет, подключить новый тариф или услугу, оформить спутниковое или домашнее телевидение, воспользоваться сервисами МТС-Банка или получить консультацию специалистов. На торжественной церемонии открытия министр по информатизации, связи и открытому управлению Тульской области Ярослав Раков подчеркнул, что Тульская область не в первый раз становится площадкой для реализации новых информационных проектов. - Знаково, что именно у нас на Тульской земле удалось запустить новую коллаборацию таких крупных брендов как МТС и Xiaomi.

Салон преобразился. Стильная двойная вывеска брендов-партнёров на входе, а внутри покупателя ждет полная линейка сервисов и продуктов МТС и разнообразнейшая продукция международной компании Xiaomi.

Это очевидный выход на новый уровень обслуживания клиентов, где в рамках салона можно получить и устройства связи, и связать их с «умными» бытовыми приборами. Коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов отметил, что такой совместный салон - воплощение синергии двух брендов – это только начало долгого пути и очевидный вектор для дальнейшего развития. Директор МТС в Тульской области Александр Стак в свою очередь сказал, что открытие в Туле объединенного магазина МТС и Xiaomi дает тулякам новые возможности - сразу в одном месте они могут получить доступ ко всем сервисам экосистемы МТС, а также выбрать гаджеты и умные устройства Xiaomi, одного из самых популярных и инновационных мировых брендов. - Это первый в России подобный опыт сотрудничества, - подчеркнул он. - Почему именно Тула? Потому что здесь удалось достичь максимально эффективного взаимодействия между партнерами.

В салоне, как обычно, можно будет получить все операторские услуги и приобрести продукты экосистемы МТС - купить мобильный гаджет, подключить новый тариф или услугу, оформить спутниковое или домашнее телевидение, воспользоваться сервисами МТС-Банка или по

В салоне есть все получения сервисов МТС, на витринах представлены решения для «умного дома». На сегодня это одна из самых больших и удобных наших точек продаж в Туле, и мы уверены, что клиентам новый формат придется по вкусу. Глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань рассказал о том, что массовый выход на российский рынок компания начала еще в 2019 году. Тогда стали искать надежных партнеров для развития общей программы, и именно в лице МТС нашли реализацию концепции запуска первого «умного» салона в России. - Нам важно, чтобы посетители наших салонов не просто покупали продукцию Xiaomi, но и могли провести тестирование «умных» устройств, оценить их преимущества и получить профессиональную консультацию по максимальному ассортименту Xiaomi. Уверен, что запуск первого салона в Туле - это верное стратегическое решение и кобрендинговая концепция оправдает себя. Первый в России совместный салон начал работу 13 марта в Пролетарском районе Тулы в торговом центре «Демидовский» на улице Металлургов, 62а. До конца 2021 года планируется построить несколько десятков кобрендинговых салонов МТС и Xiaomi в различных городах России.