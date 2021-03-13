Тульский «Арсенал» играет с «ЦСКА»: счет 2:0

13 марта тульская команда «Арсенал» играет на Центральном стадионе города с командой «ЦСКА». Игра проходит в рамках 22 тура Российской футбольной Премьер-Лиги. арбитр матча Владислав Безбородов.

На данный момент счет 2:0. Гол забил Александр Ломовицкий. У «Комсомольской правды» есть эксклюзивное видео поворотного момента матча.

В рамках чемпионата страны команды встречались 11 раз. 3 матча выиграли туляки и 8 - армейцы. В настоящий момент канониры проводят большую серию игр без побед. Поэтому игра обещает быть непростой.