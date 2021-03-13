В Туле мужчина угрожал муляжами оружия сотрудникам медучреждения Фото: материалы пресс-служб

Стало известно, что днем 12 марта мужчина вошёл в помещение одной из организаций на территории города, держа в руках муляжи оружия. Сначала было непонятно, что это именно муляж, поэтому сотрудники, конечно, испугались.

После словесного конфликта с работниками мужчина покинул помещение. В результате его визита никто не пострадал.

Незамедлительно на розыск мужчины был ориентирован весь личный состав полиции Тулы. В кратчайшие сроки подозреваемого обнаружили и задержали. 32-летний мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Теперь проходят мероприятия по выяснению деталей случившегося.