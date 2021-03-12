Тульские единороссы пригласили юных подопечных общественных организаций на праздник Широкой Масленицы

Мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Единая страна – доступная среда» и «Крепкая семья»

В пятницу, 12 марта в Центре культуры и досуга (ДК Металлургов) при участии «Молодой Гвардии Единой России» и при поддержке регионального отделения партии, а также «Газпромбанка» прошел традиционный праздник Широкой Масленицы для детей-инвалидов. Яркий праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей ежегодно устраивается в завершении масленичной недели.

Большое семейное мероприятие организуется с 2019 года и на этот раз объединило более 50 юных туляков их родителей, активистов общественных организаций, сотрудничающих с «Единой Россией» в рамках социально значимых партийных проектов и проекта сторонников партии «Центр поддержки гражданских инициатив».

Яркий праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей ежегодно устраивается в завершении масленичной недели

В празднике проводов зимы приняли участие подопечные организаций «Маленькая страна – Мы есть!», «Трисомик», регионального отделения «Ассоциации многодетных семей» и благотворительного фонда содействия детям-инвалидам «Добродетель-Тула». Именно это объединение вышло с инициативой провести праздник для особых детей, и эта замечательная идея была поддержана в региональном отделении «Единой России».

Дети и взрослые стали участниками интерактивной программы, рассказывающей о народных традициях и обрядах, связанных с проводами зимы. Ребята водили хороводы с веселыми аниматорами-скоморохами, фотографировались с героями мультфильмов и ростовыми куклами. Юных туляков ждали множество сюрпризов, подарки и занимательное крио-шоу от волшебников тульской «Экспериментории». И, конечно, маленьких гостей ждали любимые масленичные угощения – чай с блинами и сладостями.

Участников праздника приветствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. Он пожелал всем веселого праздника, радостной Масленицы, здоровья, счастья и всего самого доброго.

Участников праздника приветствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев

– Мы традиционно устраиваем праздник Широкой Масленицы, чтобы проводить зиму и встретить долгожданную весну, – отметил Николай Юрьевич. – С нашими социальными партнерами ежегодно организуем специально адаптированную развлекательную программу для особых детей и их родителей, для многодетных семей. Это мероприятие проводится в рамках социально значимых партийных проектов «Единая страна – доступная среда» и «Крепкая семья». Уделять внимание семьям с детьми – одна из важнейших задач, и мы делаем все возможное, чтобы подарить им заботу, позитивные эмоции, радость общения.

– Для детей с особенностями развития это очень важно – видеть друг друга, играть, найти друзей и узнавать что-то новое, – рассказала представительница фонда «Добродетель – Тула» Елена Сафронова. – Тем более, когда праздник организован в безопасной, дружелюбной атмосфере. Ребята всегда очень ждут этот праздник, к нему готовятся, а в этом году особенно.

Маленьких гостей ждали любимые масленичные угощения – чай с блинами и сладостями.

– Представление шикарное, угощения вкусные, конкурсы интересные. Наши дети очень довольны! И это самое главное! – поделилась впечатлениями многодетная мама из Тулы Ольга Ченцова. – Большое спасибо за приглашение и за ту помощь и внимание, которое региональное отделение партии «Единая Россия» оказывает Ассоциации многодетных семей в Тульской области.