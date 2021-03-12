Энергия развития и динамика роста

11.03.2021 года. Заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Тулэнерго» Юрий Волченков провел встречу с представителями тульских СМИ

11 марта заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Тулэнерго» Юрий Волченков провел встречу с представителями тульских СМИ. Он рассказал о результатах деятельности компании в прошлом году и поделился планами на ближайшее будущее.

- В 2021 году перед нами стоят масштабные задачи. На выполнение инвестиционной программы «Тулэнерго» в этом году будет направлено 2,5 миллиарда рублей. Запланирован ввод более 420 километров линий электропередачи различных уровней напряжения и 40 МВА трансформаторной мощности. На реализацию ремонтной программы в 2021 году направят свыше 400 миллионов рублей. В ее рамках планируется капитальный ремонт более 3900 километров линий электропередачи всех уровней напряжения, 1251 трансформаторной подстанции 6-10 кВ, а также замена 2415 опор 0,4–110 кВ.

Мы видим, как динамично развивается регион и это заслуга нашего губернатора. Энергетики обязаны все время держать руку на пульсе и делать все для того, чтобы эта динамика сохранялась, - подчеркнул Юрий Волченков.

- Юрий Алексеевич, как в «Тулэнерго» реализуется программа по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии?

- По итогам 2020 года в зоне ответственности «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» было установлено 13917 интеллектуальных приборов учета электроэнергии автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии. Установка таких «умных» приборов учета электроэнергии, как у бытовых потребителей, так и у юридических лиц, позволила за прошлый год снизить потери электроэнергии на 9,324 млн. кВт. ч.

Интеллектуальные приборы учета предназначены для измерения, сбора, хранения информации об электрических нагрузках энергопринимающих устройств потребителя.

Система работает в режиме on-line и позволяет контролировать наличие и качество поставляемой электроэнергии. Все подстанции 110/35 кВ филиала «Тулэнерго» полностью оснащены приборами учета, что позволяет быстро реагировать на возникающие небалансы. Оперативное устранение небалансов позволило не допустить роста потерь в основной сети.

Реализация проекта не только повысила качество и надежность обслуживания потребителей электроэнергии, но и улучшила наблюдаемость электросети, снизила коммерческие потери электрической энергии и помогла предупредить хищение электроэнергии.

- В прошлом году в Туле состоялось знаковое событие – открытие первого в стране мемориального комплекса, посвященного подвигу энергетиков в годы Великой Отечественной войны. В каких еще социально значимых проектах принимают участие сотрудники «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго»?

- «Тулэнерго» всемерно поддерживает развитие волонтерского движения и реализацию различных социальных инициатив. В частности, в преддверии 75-й годовщины Победы представители нашего волонтерского движения выполнили работы по ремонту памятников на братских могилах и благоустройству прилегающих к ним территорий. Всего в зону «шефской» помощи «Тулэнерго» входят 10 захоронений воинов в Туле, Щекинском, Кимовском, Суворовском, Узловском и Ефремовском районах.

В канун нашего профессионального праздника – Дня энергетика - волонтеры оказали адресную помощь ветеранам-энергетикам. Активисты посетили более 500 работников тульской энергосистемы, находящихся на заслуженном отдыхе, и вручили им продуктовые наборы к празднику.

В сферу социальной ответственности «Тулэнерго» входит Барсуковская школа-интернат им. А. М. Гаранина. Энергетики сделали все необходимое для того, чтобы улучшить условия для проживания, обучения и развития детей, оказавшихся без родительской опеки по определенным обстоятельствам. В интернате проведен ремонт спального корпуса, столовой, спортивного зала, оборудован компьютерный класс, благоустроена прилегающая территория. В дальнейшем мы продолжим оказывать помощь и поддержку этому образовательному учреждению.

«Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» продолжает сотрудничество с благотворительным общественным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» в рамках реализации проекта «Книжки в подарок». Благодаря нашей поддержке приобретены комплекты цветных иллюстрированных рельефных книг для ряда специализированных учреждений региона.

Радует, что благотворительность нашла отклик у наших молодых специалистов, и они направляют свою энергию на созидание и добрые дела.